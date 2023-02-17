Також на Херсонщині українська авіація завдала двох ударів по районах зосередження ворога.

На Херсонщині українська авіація завдала двох ударів по районах зосередження живої сили ворога. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією завдано двох ударів по районах зосередження живої сили ворога в Голій Пристані та Піщанівці. А ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 81 вогневе завдання. Підтверджені втрати ворога – 18 окупантів, 6 одиниць техніки, серед яких пускова установка С-300, 2 крупнокаліберні гармати "Гіацинт-Б", 3 одиниці автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.

Також знищено п'ять складів боєприпасів та спостережний пост окупантів, зокрема на островах Лівобережжя.

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Ситуація на Херсонщині - останні новини

На Херсонщині почалися бунти серед окупантів. Морально-психологічний стан підрозділів окупантів не дуже високий - вони не задоволені командуванням та забезпеченням. Через це до окупованох частини області завезли росгрардійців, щоб придушити бунти.

Тим часом Росія регулярно обстрілює Херсонську область. Зокрема, 13 лютого російські військові вдарили по селу Інгулець. В результаті обстрілу загинула жінка.

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