Російські військові вдарили по селу Інгулець.

У понеділок, 13 лютого 2023 року, російські окупанти обстріляли домівки людей в селі Інгулець на Херсонщині. Внаслідок атаки загинула жінка, а ще одного жителя було поранено.

"Снаряди падали на подвір'я, де ввечері спокійно господарювали мирні жителі села. Уламок ворожого боєприпасу зачепив жінку, що знаходилася біля свого будинку. Рани виявилися несумісними з життям - постраждала загинула на місці", – повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

Зазначається, що ще одного жителя села з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини госпіталізовано.

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Ситуація в Херсонській області

13 лютого у Херсонській області внаслідок російських обстрілів було пошкоджено залізничну колію. Повідомлялося, що кінцевою зупинкою поїзда "Київ-Херсон" стане Миколаїв. Пізніше стало відомо, що пасажирам, які через пошкодження окупантами залізничнї колії не змогли дістатися з Миколаєва до Херсону, організований безкоштовний трансфер.

Крім того, у Херсоні затримали зрадника, який співпрацював з окупантами та став громадянином РФ. Ним виявився екс-заступник начальника відділу інтендантського та господарського забезпечення державної установи "Північна виправна колонія №90".

Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, для посилення контрдиверсійних заходів Росія відправила на окуповану Херсонщину близько 200 росгвардійців.

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