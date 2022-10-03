Усі попередні рази Білий дім та Пентагон заперечував передачу "ATACMS".

Україна зробила запит на передачу 300 км ракет "ATACMS" до РСЗВ "HIMARS" з умовою, що узгоджуватиме з Вашингтоном усі удари по ворогу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Запропоновані умови надають США право вето на удари з "HIMARS" проти Росії і покликані запобігти ескалації російсько-української війни та прямої конфронтації США та РФ.

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"ATACMS" для України - що відомо

Інформація про можливу передачу Україні ракет "ATACMS", здатних вражати ворожі цілі до 300 км, з'явилась незадовго після офіційної передачі Києву РСЗВ "HIMARS".

Усі попередні рази Білий дім та Пентагон заперечував передачу "ATACMS", проте й не відкидав можливість, що у майбутньому їх буде поставлено.

Разом з тим американські чиновники постійно акцентують на ефективному використанні ЗСУ переданих установок. Наразі всі системи працюють на полі бою. 28 вересня США заявили про фінансування виробництва для ЗСУ іще 18 таких РСЗВ. В результаті загальна кількість американських систем сягне понад 30 одиниць.

Як пишуть американські ЗМІ, Вашингтон переймається, що надання Україні "ATACMS" може неминуче втягнути США у пряму війну з Росією. Водночас "червона лінія", намічена Москою, стає все розмитішою після спроби Кремля анексувати чотири українські регіони.

MGM-140 "ATACMS" – тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі.

Ракети призначені для ураження точкових цілей противника. Це можуть бути командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади боєприпасів тощо.

Крім того, "ATACMS" може працювати в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби.

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