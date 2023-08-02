Український флот не має стосунку до битви російського флоту з невідомими морськими дронами в морі.

Військово-морські сили ЗСУ не причетні до вчорашньої атаки невідомих морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" і "Василий Быков". Про це в ефірі "Свобода.Ранок" заявив речник ВМС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

"Такі дрони не стоять на озброєнні Військово-морських сил. Це по-перше. По-друге, щодо того інциденту, який нібито мав місце… військово-морські сили не мають ніякого стосунку", – сказав спікер.

Слід зазначити, що Україна таки має на своєму озброєнні морські дрони, але які саме підрозділи їх використовують, досі не зрозуміло.

Відео дня

Як писав УНІАН, вчора зранку російське Міністерство оборони повідомило про атаку "безпілотних катерів" на військові кораблі "Сергей Котов" і "Василий Быков", які заважали нормальному судноплавству в південно-західній частині Чорного моря. Окупанти заявили, що успішно знищили усі три "катери", які їх атакували.

Надвечір росіяни вирішили змінити свою версію цих подій. Вони почали стверджувати, буцімто морські дрони хотіли атакувати торговельні судна, а кораблі загарбників нібито захистили цивільні судна від цієї атаки.

Пізніше в мережі з’явився аудіозапис на якому чутно переговори, як стверджується, пілотів двох російських гелікоптерів. Один повідомив іншому, що атака морських дронів таки була успішною, і один з російських кораблів отримав ушкодження. Також в записі говорилося, що серед російських моряків є поранені та загиблі. Але достовірність цього запису не підтверджена.

Вас також можуть зацікавити новини: