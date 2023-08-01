Цього разу загарбники заявили, що дрони намагалися атакували цивільні судна.

Міноборони Росії заплуталося версіями "терористичної атаки" морських дронів на судна. За кілька годин окупанти висунули дві версії.

Як повідомляє пропагандистське "РИА-Новости", в міністерстві країни-окупанта звинуватили Україну у "спробі терористичної атаки із застосуванням трьох напівзанурюваних безекіпажних катерів на російські цивільні транспортні судна", які нібито прямували до протоки Босфор.

"Кораблями ВМФ Росії, що супроводжували морський транспорт, всі катери були вчасно виявлені та знищені", - запевняють в Міноборони.

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Разом з тим, кількома годинами раніше російське міністерство оборони заявило про атаку українських морських дронів на патрульні кораблі армії-агресора в південно-західній частині Чорного моря. Йшлося про кораблі "Сергей Котов" і "Василий Быков" Чорноморського флоту, які виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря, у 340 км на південний захід від Севастополя.

Морські дрони проти Росії

Україна почала інтенсивніше застосовувати морські дрони проти ворожих об'єктів у морі. Саме вони 17 липня атакували Кримській міст. Росіяни у паніці через труднощі боротьби з цим озброєнням.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив, що вибух на мосту спричинили морські дрони, які почала виготовляти Україна. Крім того, морські дрони вже неодноразово атакували російські військові кораблі у відкритому морі та на базах в Криму.

Через це росіяни змушені вдаватися до контрзаходів. Приміром, Кримський міст почали обтягувати боновими загородженнями, щоб захистити його від повторної атаки з моря. А ще раніше окупанти почали фарбувати свої кораблі у спеціальний камуфляж, щоб операторам морських дронів було складніше впізнати їх та визначити відстань до цілі.

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