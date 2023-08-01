Російські загарбники запевняють, що атаку відбили.

Російське Міністерство оборони заявило про атаку українських морських дронів на патрульні кораблі армії-агресора в південно-західній частині Чорного моря.

"Сьогодні вночі збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати трьома морськими безекіпажними катерами патрульні кораблі "Сергей Котов" і "Василий Быков" Чорноморського флоту, які виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря, у 340 км на південний захід від Севастополя", – йдеться у повідомленні.

Російські військові запевняють, що знищили усі три дрони зі штатного озброєння своїх кораблів. Про будь-які можливі пошкодження патрульних катерів не повідомляється. Натомість загарбники стверджують, що "Сергей Котов" і "Василий Быков" продовжують "виконувати поставлені завдання".

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Українські морські дрони – останні новини

17 липня незаконний Кримській міст зазнав часткових руйнувань від вибуху. Як заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, вибух спричинили морські дрони, які почала виготовляти Україна. Крім того, морські дрони вже неодноразово атакували російські військові кораблі у відкритому морі та на базах в Криму.

Через це росіяни змушені вдаватися до контрзаходів. Приміром, Кримський міст почали обтягувати боновими загородженнями, щоб захистити його від повторної атаки з моря. А ще раніше окупанти почали фарбувати свої кораблі у спеціальний камуфляж, щоб операторам морських дронів було складніше впізнати їх та визначити відстань до цілі.

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