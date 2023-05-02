Дмитро Кулеба зазначив, що сучасні винищувачі могли б прискорити контрнаступ ЗСУ.

Україна обов'язково отримає західні винищувачі F-16. Це питання, швидше за все, залежатиме від результатів контрнаступу ЗСУ та рішення США.

"F-16 будуть. Це питання часу. Я думаю, що це буде залежати від рішення США і результатів контрнаступу", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

За його словами, зараз роблять все можливе, щоб рішення по літаках було прийнято якомога швидше.

"Зараз є три пріоритети - артилерійські снаряди, бронетехніка і F-16. Це дуже важливі історії, над якими ми щодня працюємо. Якби у нас F-16 були вже зараз, наш контрнаступ був би набагато швидшим, і нам би вдалося зберегти набагато більше життів наших солдатів і цивільних, які страждають ракетними ударами. На жаль, сьогодні я змушений констатувати, рішення про F-16 немає, але ми до нього рухаємося", - підсумував дипломат.

Винищувачі F-16 для України - останні новини

Речник Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат зазначив, що в Україні переведуть всіх пілотів на винищувачі F-16, але для цього потрібно політичне рішення.

У свою чергу глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна отримає західні винищувачі від партнерів.

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