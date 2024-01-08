Комплекс знищено під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку.

Бійці Сил оборони на Донецькому напрямку знищили новітній російський комплекс орбітального подавлення супутників "ТІРАДА-2". Про це повідомляють Сили спецоперацій ЗСУ в Телеграм, додавши відео знищення ворожої техніки.

Зазначається, що російський комплекс радіоелектронної боротьби "ТІРАДА-2" виявили оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку.

"Визначивши координати ворожої цілі, оператори ССО навели на неї вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок точного вогневого ураження комплекс РЕБ знищено вщент", - повідомляють у Силах спецоперацій.

Російський комплекс РЕБ "ТІРАДА-2" - що відомо

Комплекс призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Як зазначали в Російському Міноборони, виведення супутників із робочого стану може здійснюватися безпосередньо з поверхні Землі.

Росіяни завершили його розробку восени 2018 року, а вже навесні 2019-го "ТІРАДА-2" було зафіксовано на території окупованої Луганської області.

Вас також можуть зацікавити новини: