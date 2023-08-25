За словами начальника ГУР Кирила Буданова, такий варіант наразі ще розглядається і питання по ньому до кінця не вирішене.

У Росії розглядають варіант мобілізації ще 450 тисяч осіб для війни проти України. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода.

Загалом, мобілізація в РФ не припинялася жодного разу. За словами Буданова, щомісяця в рамках так званої прихованої мобілізації російська влада призиває близько 20 тисяч осіб.

"Те, що минулої осені призвали біля 350 тисячі сумарно, трошки менше, але близько, всі якось так вважають, що призвали і все. Ні. Призов йде кожного місяця. Називається "прихована мобілізація". Є такий термін. Від 20-ти до 22-ох тисяч щомісяця призивається за мобілізацією. Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, по призову додатково 450 тисяч", - сказав він.

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"Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда десь посередині буде", - додав Буданов.

Моблілізація в Росії - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що щомісяця в Росії мобілізують близько 20 тисяч осіб. Утім, за його словами, мобілізація не торкається, зокрема, дітей російських чиновників.

Юсов також розповів, як Росія наповнює свої лави мобілізованими, назвавши це "м'ясним фондом", який після оголошеної майже рік тому часткової мобілізації правдами і неправдами щомісяця продовжує поповнюватися.

Водночас, за словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згуреця, Росія поки не проводитиме мобілізацію, оскільки тих сил і засобів, які зараз має армія агресора, достатньо для проведення оборонної операції.

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