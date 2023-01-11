Окупанти бояться, що їх стратять свої ж, зазначили в українській армії.

Російські окупанти на Донбасі, у тому числі в Бахмуті та Соледарі, просто йдуть на вогонь українських воїнів, оскільки в разі відступу без наказу їм гарантована ліквідація.

Головним елементом системи побудови російського організованого злочинного угруповання, члени якого воюють проти українців, є насильство, шантаж і страх, розповів спікер Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі "FreeДом".

"Тобто, там реально за будь-яку непокору смертна кара без будь-яких попереджень. Тобто, кинув зброю - смерть, не виконав наказ командира - смерть, повернувся, без команди відступив - смерть", - поділився він.

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Ситуація на Донбасі - що потрібно знати

На Донбасі вже не один місяць йдуть запеклі бої, супротивники, зокрема, намагаються захопити Бахмут і Соледар та зазнають великих втрат.

У Міноборони України повідомляли, що в Соледарі підступи до позицій захисників нашої країни всіяні тілами загарбників.

Пізніше у відомстві додали, що в Соледарі тривають важкі бої, і ворог після серйозних втрат здійснив заміну своїх окупаційних підрозділів. За даними Міноборони, у лавах ворога стало більше "вагнерівців".

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