Також російська армія не змогла забезпечити проведення належної ротації і реабілітацію після бойових дій.

Боєздатність російських військових на війні проти України низька через кризу психічного здоров'я, пов'язану з браком догляду за ментальним здоров'ям солдатів та їхньою придатністю до бойових дій. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

"Російські військові стикаються з кризою психічного здоров'я. У грудні 2022 року російські психологи встановили, що близько 100 тис військового персоналу страждали від посттравматичного стресового розладу", - йдеться у повідомленні.

Водночас, ця цифра зараз майже напевно є вищою, оскільки російська армія не змогла забезпечити проведення належної ротації і реабілітацію після бойових дій.

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Також додаткові ознаки вказують, що лікарі у Росії відправляють на фронт військовий персонал, який є непридатним до бойових дій. Так, у 2023 році було більше апеляційних позовів проти російських військово-медичних комісій, аніж у 2022 році. У багатьох випадках ці позови були відхилені або залишені без уваги.

"З браком догляду за ментальним здоров'ям солдатів та придатністю до бойових дій, бойова ефективність Росії й надалі залишається на неоптимальному рівні", - наголошує розвідка.

Амія РФ втратила половину своєї боєздатності в Україні

Як повідомляв УНІАН, у липні 2023 року командувач Збройних Сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що російська армія втратила половину своєї боєздатності в Україні. Зокрема, окупанти більше не можуть проводити наступальних операцій.

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