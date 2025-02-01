Значних руйнувань, масштаби яких поки що не встановлено, зазнала будівля готелю "Брістоль".

Внаслідок ракетного удару, якого росіяни завдали по Одесі вчора увечері, пошкоджень зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини.

Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, будівлі були пошкоджені внаслідок потужної вибухової хвилі після удару. "31.01.2025 об’єктом ракетної атаки знову став "Історичний центр Одеси", внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - зазначив він.

За даними очільника міста, значних руйнувань, масштаби яких поки що не встановлено, зазнала будівля готелю "Брістоль" - одна з найвиразніших архітектурних споруд у центральній частині Одеси.

Вибухова хвиля пошкодила найближчі історичні будівлі - різного ступеня пошкоджень зазнали близько 15 культурних пам’яток. Труханов деталізував, що основні пошкодження - це вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення. Серед постраждалих об’єктів дві пам’ятки національного значення: Філармонія (Нова Біржа), будинок Вучині (вул. Італійська, 19). А також постраждали будівлі двох музеїв: західного та східного мистецтва і філія Літературного музею (Будинок Сікара).

Суттєвих пошкоджень зазнали вітражі та автентичне столярне заповнення великих вікон із півциркульним завершенням у будівлях Союзу архітекторів України та Банку "Порто-Франко".

Найціннішою серед пошкоджених є будівля Філармонії (Нова Біржа). Вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, пошкодила вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень. Труханов зазначив, що вплив удару на стан основних конструкцій оцінять фахівці.

Удар по Одесі 31 січня

Ввечері 31 січня окупанти завдали по Одесі ракетного удару. Багато пошкоджень та руйнувань було зафіксовано в охоронній зоні ЮНЕСКО.

Також йшлося, що постраждали дві жінки, серед них - співробітниця готелю. Пізніше стало відомо, що в епіцентрі ракетного удару були норвезькі дипломати.

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