Як зазначають у розвідці, Росія повністю адаптувала свою армію до ведення війни на виснаження, у якій кількість переважає над якістю.

Середньодобова кількість російських втрат (убитих і поранених) в Україні протягом квітня 2024 року залишалася на середньому рівні 2024 року - 899 осіб на день, повідомляє Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

"Цілком імовірно, що в найближчі два місяці кількість втрат з боку Росії знову зросте в міру відновлення цілеспрямованих наступальних операцій на сході України. Це станеться після невеликого зниження темпів операцій в останні два місяці після падіння Авдіївки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у британській розвідці, загальна кількість російських втрат від початку війни на сьогодні становить понад 465 000 осіб.

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При цьому, як наголошується в повідомленні, незважаючи на величезні втрати в живій силі, Росія повністю адаптувала свої збройні сили до ведення війни на виснаження, в якій кількість переважає над якістю.

"Ця залежність від кількості майже напевно збережеться впродовж усієї війни в Україні і матиме довгострокові наслідки для майбутньої російської армії", - підсумовують у розвідці.

Втрати Росії у війні в Україні

За даними Генштабу, Росія за минулу добу втратила ще понад 1 200 загарбників. Загальні втрати з початку війни тепер становлять понад 473 тисячі окупантів.

Наприкінці квітня заступник державного секретаря зі збройних сил Великої Британії Лео Догерті заявляв, що втрати Росії в Україні ліквідованими і пораненими становлять близько 450 тисяч осіб. При цьому ця цифра не включає військових, які дезертирували з армії - їх, за словами Догерті, "десятки тисяч".

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