Загальні втрати РФ в Україні за добу серйозно зросли і "перескочили" нову психологічну позначку - тепер становлять понад 473 тисячі загарбників.
Упродовж доби "мінусовано" 1 260 окупантів, і тепер загальні втрати ворога на 4 травня 2024 року становлять приблизно 473 400 супротивників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Росія, зокрема, втратила чимало озброєння - два засоби протиповітряної оборони, одну крилату ракету, дві реактивні системи залпового вогню і 46 артилерійських систем.
Ліквідовано таку ворожу техніку:
- 12 танків;
- 27 бойових броньованих машин;
- 71 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 8 одиниць спецтехніки.
Крім того, знищено 31 дрон супротивника оперативно-тактичного рівня.
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Супротивники вже тривалий час намагаються рухатися вперед на низці напрямків. Росіяни мають перевагу в кількості живої сили й боєприпасів. Попри це, українські воїни дають їм гідну відсіч та завдають серйозних втрат. Загальні втрати ворога на 3 травня 2024 року становили приблизно 472 140 окупантів.
Вранці 4 числа Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. За його відомостями, найбільше атак з боку росіян відбито на Авдіївському та Бахмутському напрямках - 34 та 27 відповідно.