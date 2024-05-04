Росія втратила ще понад 1 200 загарбників, поділився Генштаб української армії.

Загальні втрати РФ в Україні за добу серйозно зросли і "перескочили" нову психологічну позначку - тепер становлять понад 473 тисячі загарбників.

Упродовж доби "мінусовано" 1 260 окупантів, і тепер загальні втрати ворога на 4 травня 2024 року становлять приблизно 473 400 супротивників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Росія, зокрема, втратила чимало озброєння - два засоби протиповітряної оборони, одну крилату ракету, дві реактивні системи залпового вогню і 46 артилерійських систем.

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Ліквідовано таку ворожу техніку:

12 танків;

27 бойових броньованих машин;

71 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

8 одиниць спецтехніки.

Крім того, знищено 31 дрон супротивника оперативно-тактичного рівня.

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Супротивники вже тривалий час намагаються рухатися вперед на низці напрямків. Росіяни мають перевагу в кількості живої сили й боєприпасів. Попри це, українські воїни дають їм гідну відсіч та завдають серйозних втрат. Загальні втрати ворога на 3 травня 2024 року становили приблизно 472 140 окупантів.

Вранці 4 числа Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. За його відомостями, найбільше атак з боку росіян відбито на Авдіївському та Бахмутському напрямках - 34 та 27 відповідно.

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