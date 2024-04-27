Окупанти втратили дуже багато бронетехніки, зазначив британський чиновник.

Втрати Росії в Україні ліквідованими та пораненими становлять близько 450 тисяч осіб.

Про це повідомляє The Insider з посиланням на заступника державного секретаря зі збройних сил Великої Британії Лео Догерті. Видання зазначає, що до цієї кількості не включають ліквідованих російських військових, які служили в російських приватних військових компаніях. Також цифра в 450 тисяч не включає військових, які дезертували з армії - їх, за словами Догерті, "десятки тисяч".

"За нашими оцінками, знищено, кинуто чи захоплено українцями понад 10 000 російських бронемашин, зокрема близько 3 000 основних бойових танків, 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських кораблі всіх класів та понад 1 500 артилерійських систем усіх типів...", - зазначив Догерті.

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Як повідомляв Генштаб Збройних сил України, станом на 26 квітня Сили оборони ліквідували чи поранили 463 тис. 930 осіб. Крім того, українські війська знищили чи підбили 7 262 танків, 13 957 БМП та 11 867 артилерійських систем окупантів.

У серпні минулого року The New York Times повідомляв, що втрати обох сторін пораненими та вбитими у війні наближаються до 500 тисяч. Серед них - 300 тисяч втрат у РФ та 170-190 тисяч у лавах Сил оборони.

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