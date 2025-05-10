За словами президента, навіть якщо погодитись на подібну ідею, то Херсон, Харків та Суми зможе обстрілювати російська артилерія.

Офіційно Україні ніхто не пропонував ідею про створення буферної зони в 15 кілометрів. Але ця ідея не дуже жива, тому що все залежить від формату моніторингу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з "Коаліцією охочих".

"Офіційно ніхто Україні нічого подібного не пропонував... Я вважаю, на сьогодні ця ідея, вона не дуже жива, тому що це залежить від формату моніторингу. Питання демілітаризованої зони в обидва боки по 15 кілометрів. А чому по 15? І з якою лінії ми будемо рахувати? З кордону? З якою контактною лінією? Що таке, наприклад, фронт?" - зауважив він.

Зеленський згадав, що на Україну летіли ракети й з території Білорусі, а отже виходить, що на 15 км вглиб білоруського кордону, за відповідною логікою, теж треба створювати таку зону.

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"Наприклад, війна почалася, - з території Білорусі летіли ракети. Значить, вглиб Білорусі також 15 кілометрів? А чому 15, якщо артилерія далекобійна 40 кілометрів? То чому не глибше? А потім - зараз інша війна, це не так, як було в Мінську. Сьогодні дрони і FPV тощо, летять 50-100 кілометрів. Це аналог артилерії. Так що будемо робити? Розводити по 100 кілометрів?" - пояснив голова держави.

За його словами, навіть якщо погодитися на буферну зону в 15 кілометрів і відійти на таку відстань, то це означатиме, що, наприклад, в Херсоні не буде наших військ.

"Це одразу в Херсоні не буде наших військ. Не буде наших військ в Херсоні, у нас не буде Херсона. Тому що ми знаємо досвід після 2014 року. В момент, коли є сісфайр (тимчасове припинення вогню по обидва боки), і був сісфайр, росіяни і сепаратисти рили постійно, рили, рили і йшли. 100 метрів, 200 метрів, 300 метрів щоденно. Ніхто по них не стріляв, вони рили. І тому ця лінія контактна, вона відрізнялась від лінії, на якій була заморозка конфлікту", - розповів Зеленський.

Тому, як підкреслив президент, в такому питанні багато різних деталей, і говорити про буферну зону в 15 км на сьогодні передчасно.

"Якщо після того погодитись на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, такі міста, як Херсон, Харків і Суми, у всіх буде начебто мир, а у них буде продовжуватись війна. Тому що до них буду залітати артилерія. Тому я і кажу, що передчасно про це говорити, і ідея на сьогодні не жива", - аргументував він.

У Британії пообіцяли посилити допомогу Україні, якщо Путін відмовиться припинити вогонь

Як повідомляв УНІАН, за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" європейські лідери закликали російського диктатора Володимира Путіна до повного 30-денного припинення вогню без додаткових умов.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що вже майже два місяці минуло від того часу, як Україна погодилися на ідею 30-денного припинення вогню.

"Ми тут разом зі Сполученими штатами звертаємося до Путіна відкрито: якщо ви серйозно думаєте про мир, - саме зараз шанс це продемонструвати. Ідеться, наголошую, про безумовне 30-денне припинення вогню із негайним початком переговорів після досягнення припинення вогню, без додаткових умов, без затримок. Путін хоче умов, він, замість припинення вогню, парад військовий організував, він ще раз кидає виклик, він відмовляється, попри наші численні заклики, попри заклики від України", - наголосив британський прем'єр.

Він підкреслив, що якщо Путін відмовиться припинити вогонь, то Британія та США посилять військову допомогу Україні.