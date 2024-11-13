За словами речника Пентагону, він не збирається спекулювати на цій темі.

Речник Пентагону Пет Райдер відреагував на інформацію щодо "мирного плану" новообраного президента США Дональда Трампа, в якому передбачається створення буферної зони в Україні. За його словами, він не хоче спекулювати або припускати плани наступної адміністрації президента.

"Ми дуже зосереджені, як я вже підкреслював раніше, на ситуації, що склалася зараз, і часто спілкуємося з нашими українськими колегами, щоб переконатися, що вони мають все необхідне для захисту від російської агресії", - підкреслив Райдер під час брифінгу.

Речник наголосив, що очільник Міноборони США Ллойд Остін неодноразово заявляв, що безпека України є важливою не тільки для країн Європи, проте і для Америки.

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Також він наголосив на "потужній двопартійній підтримці України". Рейдер додав, що США будуть продовжувати підтримувати тісний зв'язок зі своїми партнерами та союзниками.

"Ми й надалі будемо зосереджені на поточному завданні - допомогти Україні захиститись від російської агресії. Але щодо того, що може статися в майбутньому, я просто не збираюся спекулювати або вдаватися до гіпотез", - сказав речник Пентагону.

Створення буферної зони в Україні - що відомо

Раніше видання Newsweek пояснило, в чому проблема "буферної зони" в Україні. За словами експертів, ця ідея є суперечливою, адже Путін, скоріше за все, врешті-решт просто використає її як лінію фронту для наступного вторгнення в Україну.

Водночас військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що "мирний план" Дональда Трампа передбачає демаркаційну лінію в 1300 кілометрів з урахуванням Курської області. За його словами, українська сторона в разі погодження такого плану фактично визнає втрату 20% власної території, але українців це не задовольняє.

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