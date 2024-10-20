За словами Джеррі Конноллі, відповідне рішення було ухвалене через те, що "російський потенціал вимотався".

Запрошення Росією військових з КНДР на війну в Україні демонструє певну слабкість РФ. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав президент Парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Джеррі Конноллі.

Він припустив, що відповідне рішення було ухвалене через те, що "російський потенціал вимотався".

"За оцінками, втрати росіян становлять 600 тисяч вбитими, пораненими та тими, що пропали безвісти. Ці цифри вже наближаються до рівня Другої світової війни на початкових стадіях операції "Барбароса" після 1941-го. Думаю, що це привід не стільки для стурбованості, а привід подивитися – що ж це говорить про сучасну російську армію", - зазначив політик.

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Він провів паралель з Холодною війною, коли СРСР був домінуючим партнером КНДР під час Корейської війни.

"А зараз це Північна Корея постачає зброю Росії, а також війська. Так само й Китай. ... Зараз саме Китай домінує у відносинах з Росією, яка сподівається на китайську допомогу. Це теж ознака, як зменшився вплив і зросла вразливість Володимира Путіна. Той факт, що він має звертатись до цих країн для продовження своєї жахливої війни в Україні – це вже багато про що говорить", - резюмував Конноллі.

Військові КНДР на війні в Україні - останні новини

Днями керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що понад 10 тисяч військових Північної Кореї будуть готові до війни в Україні з 1 листопада. За його інформацією, нині близько 11 тис. північнокорейських військових проходять підготовку на сході Російської Федерації.

Раніше військовий експерт, волонтер Павло Нарожний розповів в інтерв'ю УНІАН, що для переламу ходу війни в Україні мають воювати понад 100 тисяч військових з КНДР.

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