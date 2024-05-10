Водночас ворог продовжує атакувати українських оборонців по кілька разів на день.

Військові, які наразі обороняють Часів Яр від росіян, кажуть, що зараз безпосередньої загрози для міста немає, лінія фронту тут стабілізувалась. Про це заявив в ефірі телемарафону заступник командира другого штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко, який разом з побратимами захищає позиції в районі Часового Яру.

"Якогось суттєвого просування ворога в смузі відповідальності немає, лінія фронту плюс-мінус стабілізувалась. Очевидно, що зараз безпосередньої загрози Часовому Яру немає", - сказав він.

Водночас Тарасенко зазначив, що ворог продовжує атакувати українських оборонців по кілька разів на день, принайні це відбувається в смузі відповідальності 5-ї штурмової бригади.

Відео дня

"Противник просто не доводить своїм людям, що на наших позиціях є обронці, каже, що позиції пусті і відправляє їх майже завжди в одну сторону", - підкреслив військовий.

За словами Тарасенка, наразі у нього немає інформації про розмір ворожого угруповування біля Часового Яру і він не може сказати про його збільшення чи зменшення останнім часом. Однак зауважив, що з допитів крайніх полонених можна сказати, що це в основному люди, яких буквально місяць тому звільнили з місць ув’язнення і вони потрапляють до штурмових підрозділів, зокрема "Ахмат".

"І їм задачі доводяться максимально коротко, максимально без деталей. Вони йдуть у вказаному напрямку і там уже по ситуації орієнтуються. Очевидно, що при такій підготовці у противника вкрай мало шансів на успіх", - прокоментував він.

Часіс Яр - останні дані

Як повідомляв УНІАН, росіяни за наказом Путіна намагались взяти Часів Яр під контроль до 9 травня, але завдяки титанічним зусиллям наших оборонців їм цього не вдалося зробити.

В Інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на речника "Хортиці" Назара Волошина інфоромували, що кількість бойових зіткнень на сході істотно зросла з 84 8 травня до 146 9 травня. Більшість бойових дій відбулася на території від Харківської області до прикордонної зони Донецької та Запорізької областей.

Міноборони Великої Британії підрахувало, що з березня по квітень 2024 року кількість російських атак зросла на 17%, а понад 75% повідомлень про наземні атаки були зафіксовані у напрямку Часового Яру, Авдіївки та Мар'їнки. Водночас кількість російських атак біля Часів Яру зросла на 200%.

Вас також можуть зацікавити новини: