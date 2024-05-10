Військові, які наразі обороняють Часів Яр від росіян, кажуть, що зараз безпосередньої загрози для міста немає, лінія фронту тут стабілізувалась. Про це заявив в ефірі телемарафону заступник командира другого штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко, який разом з побратимами захищає позиції в районі Часового Яру.
"Якогось суттєвого просування ворога в смузі відповідальності немає, лінія фронту плюс-мінус стабілізувалась. Очевидно, що зараз безпосередньої загрози Часовому Яру немає", - сказав він.
Водночас Тарасенко зазначив, що ворог продовжує атакувати українських оборонців по кілька разів на день, принайні це відбувається в смузі відповідальності 5-ї штурмової бригади.
"Противник просто не доводить своїм людям, що на наших позиціях є обронці, каже, що позиції пусті і відправляє їх майже завжди в одну сторону", - підкреслив військовий.
За словами Тарасенка, наразі у нього немає інформації про розмір ворожого угруповування біля Часового Яру і він не може сказати про його збільшення чи зменшення останнім часом. Однак зауважив, що з допитів крайніх полонених можна сказати, що це в основному люди, яких буквально місяць тому звільнили з місць ув’язнення і вони потрапляють до штурмових підрозділів, зокрема "Ахмат".
"І їм задачі доводяться максимально коротко, максимально без деталей. Вони йдуть у вказаному напрямку і там уже по ситуації орієнтуються. Очевидно, що при такій підготовці у противника вкрай мало шансів на успіх", - прокоментував він.
Часіс Яр - останні дані
Як повідомляв УНІАН, росіяни за наказом Путіна намагались взяти Часів Яр під контроль до 9 травня, але завдяки титанічним зусиллям наших оборонців їм цього не вдалося зробити.
В Інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на речника "Хортиці" Назара Волошина інфоромували, що кількість бойових зіткнень на сході істотно зросла з 84 8 травня до 146 9 травня. Більшість бойових дій відбулася на території від Харківської області до прикордонної зони Донецької та Запорізької областей.
Міноборони Великої Британії підрахувало, що з березня по квітень 2024 року кількість російських атак зросла на 17%, а понад 75% повідомлень про наземні атаки були зафіксовані у напрямку Часового Яру, Авдіївки та Мар'їнки. Водночас кількість російських атак біля Часів Яру зросла на 200%.