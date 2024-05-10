Кількість російських атак зросла на 17%, а понад 75% повідомлень про наземні атаки були зафіксовані у напрямку Часового Яру.

Впродовж останнього місяця окупанти помітно збільшили кількість наземних атак на сході України. Це свідчить про намір військового командування РФ закріпити успіхи своєї армії до прибуття на фронт західної військової допомоги.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на речника "Хортиці" Назара Волошина, кількість бойових зіткнень на сході істотно зросла з 84 8 травня до 146 9 травня. Більшість бойових дій відбулася на території від Харківської області до прикордонної зони Донецької та Запорізької областей.

Міноборони Великої Британії підрахувало, що з березня по квітень 2024 року кількість російських атак зросла на 17%, а понад 75% повідомлень про наземні атаки були зафіксовані у напрямку Часового Яру, Авдіївки та Мар'їнки. Водночас кількість російських атак біля Часів Яру зросла на 200%.

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На думку Волошина, нинішня інтенсифікація ворожих атак є результатом того, що після весняного сезону висох ґрунт і це сприяє більш швидкому механізованому маневру. Крім того, противник намагається скористатися відносною слабкістю ЗСУ, доки вони чекають на прибуття західної допомоги.

"ISW продовжує оцінювати, що російські війська будуть підтримувати високу інтенсивність атак на сході України, щоб досягти успіхів до прибуття західної допомоги в Україну. Ця допомога обмежить здатність російських військ підтримувати високу інтенсивність атак і тактичні успіхи, яких вони зараз можуть досягти", - підсумували в ISW.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін вважає, що зараз на фронті справді чи не найбільш загрозлива ситуація з початку повномасштабної війни.

Командир 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка Павло Федосенко зазначив, що росіяни готують напад на Харківську область.

У CNN зазначили, що західна розвідка вважає, що Росія прагне використати те, що вона вважає "вікном можливостей", для подальшого посилення повітряних і наземних атак на Україну перед основними поставками військової допомоги від США.

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