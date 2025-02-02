В міській забудові Часового Яру та Торецька тривають інтенсивні бої, - 'Хортиця'

Противник активно застосовує артилерію та БПЛА.

Сили оборони продовжують тримати Торецьк та Часів Яр, наразі тривають інтенсивні бої в міській забудові.

Про це повідомляє офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

"На Краматорському та Торецькому напрямках бойові дії високої інтенсивності тривали у міській забудові Часового Яру та Торецька. Російські війська також намагалися прорвати нашу оборону неподалік Ступочок та Білої Гори. Противник активно застосовував артилерію та БПЛА. Погіршення тактичного положення не допущено", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на Покровському напрямку окупанти атакували позиції наших військ в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Андріївки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.

"Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - заявили в ОСУВ "Хортиця".

Війна в Україні - ситуація на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявляв, що наразі на півдні Донецької області росіяни зосередили свої сили для захоплення Костянтинополя та просування вздовж траси на Запоріжжя.

"Це перший, проміжний етап. А наступний напрямок, як вони будуть намагатися вздовж траси сунутися, - це населений пункт Багатир. Це тактичні цілі наступу ворога. Зараз бойові дії там дуже серйозні. І це пов'язано, що ворог намагається вирівняти фланги на цьому напрямку. Бо вийшовши в район Костянтинополя, вони намагатимуться там вибудувати лінію оборони та частину військ перекидати на Покровськ", - сказав Тимочко.

Він додав, що на цьому етапі ключовою задачею окупантів є захоплення Покровська та просування на північ Донецької області.

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