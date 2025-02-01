Росіяни окупували Новомлинськ та просунулися одразу в шести населених пунктах, - DeepState

Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу відбулося 132 бойових зіткнення.

Російські окупанти захопили Новомлинськ, а також просунулися біля Рівнополя, Роздольного, Янтарного, Петропавлівки, Баранівки та в Удачному. Про інформує моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог окупував Новомлинськ, а також просунувся біля Рівнополя, Роздольного, Янтарного, Петропавлівки, Баранівки та в Удачному", - сказано у повідомленні.

Карта бойових дій від проєкту DeepState наразі виглядає так:

Відео дня

Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку ворог протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів в районах Зеленої Долини, Новомихайлівки, Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та Колодязів. Наші воїни відбили всі атаки окупантів.

На Сіверському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутись вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку активність ворога з початку доби проявилась у трьох бойових зіткненнях. Штурмові дії відбувались поблизу населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.

На Торецькому напрямку наші війська відбили 10 атак противника в районі Торецька. Крім того, противник завдав авіаційних ударів трьома керованими бомбами біля Дружківки.

Від початку доби противник 54 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне, де з початку доби українські захисники відбили п’ять атак противника.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці успішно відбили один штурм противника. Водночас, противник завдавав авіаційних ударів некерованими ракетами по Новополю та скинув чотири КАБ поблизу П'ятихаток.

На Оріхівському напрямку противник один раз намагався просунутись в бік Новоданилівки, отримав відсіч. Ворог завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Кам’янське некерованими ракетами.

Зазначається, що на Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби було здійснено три невдалі штурми позицій українських воїнів.

В Курській області українські захисники сьогодні відбили 11 наступальних дій росіян.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російським окупантам не вдається оточити Покровськ Донецької області, тому вони можуть пійти в обхід до адмінкордону Дніпропетровської області й навіть перетнути його. Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. Він нагадав, що ворог хотів оточити Покровськ, але Сили оборони не дали йому це зробити.

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