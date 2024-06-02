Окупанти біля Часового Яру перетнули канал, стверджує експерт.

Біля міста Часів Яр (Донецька область) російські окупанти захопили більшу частину селища Калинівка.

Супротивникам також вдалося перетнути канал, який знаходиться на північ від Часового Яру, приводить "Bild на русском" в Telegram відомості свого експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке.

"Російські сили вторгнення захопили більшу частину Калинівки... Ні українських військ в окопах, ні вогню у відповідь зі стрілецької зброї, ні мін. Лише контратаки за допомогою FPV-дронів", - розповів про ситуацію аналітик.

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Російські загарбники вже тривалий час намагаються рухатися вперед біля Часового Яру, отримують гідну відсіч від Сил оборони України та зазнають серйозних втрат. Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 2 червня 2024 року становлять вже 509 860 супротивників.

1 червня аналітики DeepState повідомили, що зафіксовано просування окупантів у Часовому Яру. Військовий оглядач Денис Попович говорив, що росіянам важливо взяти під контроль це місто, оскільки потім їм може відкритися шлях до інших міст Донбасу.

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