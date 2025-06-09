Жителі міста публікують багато відео атаки.

У місті Чебоксари (столиця Чуваської Республіки) цієї ночі лунають гучні вибухи, після влучання у завод почалася масштабна пожежа.

За даними російського проєкту ВЧК-ОГПУ, у місті один за одним лунають вибухи. Під ударом опинився завод ВНДІР (Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування). Місцева влада поки не коментувала атаку.

Згідно з даними з відкритих джерел, ВНДІР займається розробкою в виробництвом систем релейного захисту та автоматики для підстанцій. У 2007 році було створено окремий підрозділ - ВНДІР‑Прогрес, який займається розробкою радіоелектронних систем для військової техніки.

Відео дня

Йдеться про виробництво завадозахищених навігаційних модулів "Комета"/"Комета‑М", які застосовуються в крилатих ракетах (типу 9М723 "Іскандер-М", 3М‑14 "Калібр" тощо) і БПЛА ("Орлан‑10" і подібні).

Завод розташований безпосередньо в Чебоксарах, приблизно за 4 кілометри від головної установи ВНДІР. У 2023 році він потрапив під міжнародні санкції через повномасштану війну проти України.

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