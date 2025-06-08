Два тижні тому це підприємство атакували дрони.

У Новомосковську Тульської області Росії пролунали потужні вибухи. Повідомляється про атаку БПЛА та пожежу на хімічному комбінаті "Азот".

Як повідомляє телеграм-канал Astra, у місті прогриміло щонайменше пʼять вибухів. За даними місцевих пабліків, один із безпілотників поцілив по хімкомбінату "Азот".

Два тижні тому, 24 травня, на це підприємство вже навідувалися безпілотники. Тоді загорівся трубопровід низького тиску з природним газом у цеху 4. Було пошкоджено дів цистерни з азотною кислотою об'ємом 750 тонн. Завод призупиняв свою роботу на день.

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Варто зазначити, що цей хімкомбінат є частиною холдингу "Єврохім". Новомосковський "Азот" є найбільшим в Росії виробником аміаку і азотних добрив.

Війна з Росією: ви могли це пропустити

Сили оборони півдня уразили залізничний локомотив із колоною російської військової техніки. Повідомляється, що окупанти втратили 13 танків, а також більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Крім того, вранці 7 червня українські військові збили російський літак. Йдеться про винищувач Су-35. Зазначається, що "приземлили" його на Курському напрямку.

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