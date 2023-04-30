Щоб перемогти Росію, війну потрібно "розділити на шматочки". Тоді почнуться перемоги, що йтимуть одна за одною.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову у спецпроекті "Рік. За кадром", записаному восени 2022 року.
"Війна – як той пиріг з Російською Федерацією. Ми не можемо її з’їсти – рот порвеш, велика держава і велика за обсягом. Цю біду проковтнути складно, треба розділити війну на шматочки, і це перемоги, одна за одною, іноді паралельні, але здебільшого вони йдуть одна за одною, послідовно... "Москва" (затоплений російський крейсер – УНІАН) – це такий же шматок, і дуже важливий психологічно, мотивована перемога", - зазначив президент.
За його словами, перемога для Сил оборони України - це територія, яка конкретно під захистом гарантій світової безпеки.
"Нам просто треба бути міцнішими, ніж ми були. Це перше. Друге: зробити все можливе, щоби послабити Російську Федерацію. Треба відстояти свою землю, деокупувати свою Україну. Це вже буде крок для послаблення сусіда", - сказав Зеленський.
Останні заяви Зеленського
Вчора в інтерв'ю скандинавським журналістам Зеленський заявив, що з Путіним не може бути переговорів, тому що він - терорист та "мандрівник" у вигадуванні назв своїм кривавим злочинам.
Також глава держави відповів, як боровся б на війні, якби не був президентом.
Крім того, нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна точно звільнить Крим, а росіяни тікатимуть з півострова швидше, ніж з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.