За його словами, війну треба "розділити на шматочки". Тільки тоді перемоги будуть послідовними.

Щоб перемогти Росію, війну потрібно "розділити на шматочки". Тоді почнуться перемоги, що йтимуть одна за одною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову у спецпроекті "Рік. За кадром", записаному восени 2022 року.

"Війна – як той пиріг з Російською Федерацією. Ми не можемо її з’їсти – рот порвеш, велика держава і велика за обсягом. Цю біду проковтнути складно, треба розділити війну на шматочки, і це перемоги, одна за одною, іноді паралельні, але здебільшого вони йдуть одна за одною, послідовно... "Москва" (затоплений російський крейсер – УНІАН) – це такий же шматок, і дуже важливий психологічно, мотивована перемога", - зазначив президент.

За його словами, перемога для Сил оборони України - це територія, яка конкретно під захистом гарантій світової безпеки.

"Нам просто треба бути міцнішими, ніж ми були. Це перше. Друге: зробити все можливе, щоби послабити Російську Федерацію. Треба відстояти свою землю, деокупувати свою Україну. Це вже буде крок для послаблення сусіда", - сказав Зеленський.

Останні заяви Зеленського

Вчора в інтерв'ю скандинавським журналістам Зеленський заявив, що з Путіним не може бути переговорів, тому що він - терорист та "мандрівник" у вигадуванні назв своїм кривавим злочинам.

Також глава держави відповів, як боровся б на війні, якби не був президентом.

Крім того, нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна точно звільнить Крим, а росіяни тікатимуть з півострова швидше, ніж з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.

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