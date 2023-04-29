Глава держави зазначив, що точно залишився б в Україні і ймовірно пішов би воювати на фронт.

Президент України Володимир Зеленський розповів, як боровся б на цій війні, якби зараз не був президентом.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю іноземним ЗМІ.

"Я б точно був в Україні і точно боровся би", - сказав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістки про те, чи пішов би він служити і став би солдатом, президент сказав: "Я думаю, так".

Що ще сказав Зеленський

Раніше у цьому ж інтерв'ю Зеленський розповів, як під час війни він поєднує ролі президента, а також чоловіка та батька. За його словами, зараз він точно не найкращий батько.

Зеленський сказав, що дуже шкодує про те, що зараз не має часу на дітей і що їх виховує його дружина та війна. Водночас, глава держави наголосив, що не шкодує про те, що цей час він віддає своїй важливій роботі.

Президент також зробив кілька інших заяв про війну під час цього інтерв'ю. За його словами, український контрнаступ включає плани щодо деокупації Криму. Разом з тим, він попередив, що війна може тривами роками і навіть десятиліттями.

Водночас президент наголосив, що Україна починатиме контрнаступ, не очікуючи на надання бойових літаків від партнерів.

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