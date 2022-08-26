Секретар РНБО пообіцяв продовження таких "привітань" для російських окупантів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, коментуючи сьогоднішні успішні удари Збройних сил, заявив, що Україна може дарувати агресору такі "подарунки" щодня.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, коментуючи, зокрема, влучання в Антонівський міст.

На запитання ведучого про те, чи українська армія таким чином відповідає окупантам на "привітання" України із Днем Незалежності, маючи на увазі удар російських терористів по селищу Чаплине на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули 25 людей, серед них - двоє дітей.

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"Ми "вітаємо" їх (окупантів - УНІАН) майже кожен день зараз... Я думаю, що буде продовження, а не лише ті об'єкти, які були сьогодні...", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що Україна може дарувати агресору такі "подарунки" щодня.

"Подарунки ще будуть", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ вдарили по Дар‘ївському мосту під Херсоном.

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