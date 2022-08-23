За його словами, якщо росіяни відмовляться забратися з тимчасово окупованого Криму, то Україна "вишле їх звідти".

Президент Росії Володимир Путін може зберегти Кримський міст від знищення в разі, якщо по ньому з півострова будуть виведені всі окупанти.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Wyborcza.

"Звичайно, я вже говорив про це в березні. Це військовий об'єкт (Кримський міст - ред.), через який перекидається підкріплення для сил агресора. Тому цей об'єкт підлягає знищенню. У цьому немає нічого екстраординарного. Але у Путіна є шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму по цьому мосту", - підкреслив Данілов.

За його словами, якщо росіяни відмовляться забратися з тимчасово окупованого Криму, то Україна "вишле їх звідти".

Раніше шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд заявив, що Україні зараз необхідно завдати удару по Кримському мосту, щоб змусити російських оккупнтов покинути півострів.

У той же час майор резерву армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер вважає, що ЗСУ можуть вдарити Кримському мосту 24 серпня.

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