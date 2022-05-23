Озброєння надасть Україні Данія.

Данія посилить Збройні Сили України протикорабельними ракетами Harpoon та наземними пусковими установками для їх запуску.

Про це повідомив голова Міноборони США Ллойд Остін на брифінгу після конференції "Української контактної групи", у якій, за його словами, взяли участь представники 44 країн, НАТО та Європейський Союз.

Деталі постачання, строки та кількість комплексів поки не оголошено.

"Я особливо вдячний Данії, яка оголосила сьогодні про передачу пускових установок "Harpoon" та ракет для допомоги Україні у захисті свого узбережжя", - сказав Остін.

Глава Пентагону зазначив, що 20 країн також оголосили про нові пакети допомоги, багато країн нададуть критично необхідне артилерійське озброєння, танки та іншу бронетехніку.

Інші країни запропонували навчання українських військових та модернізацію їхніх військових систем.

За словами Остіна, у засіданні взяли участь понад 40 міністрів оборони, зокрема український міністр оборони Олексій Рєзніков. Крім того, до групи вперше приєдналися міністри з Австрії, Боснії, Колумбії та Косово.

Варто зазначити, що саме Данія мала на озброєнні єдиний у своєму роді комплекс Harpoon Coastal Defense System, який також відомий за абревіатурою HCDS. Він знаходився на озброєнні країни з 90-х по 2003 рік.

Harpoon - одна з найпопулярніших протикорабельних ракет у світі.

США давно працюють над потенційним рішенням передати Україні далекобійні протикорабельні ракети для того, щоб Україна могла розблокувати свої порти у Чорному морі. Існує лише два варіанти, кожен з яких має свої плюси та мінуси. Мова йде про протикорабельні ракети Harpoon від Boeing або Naval Strike Missile від норвезької Kongsberg та американської Raytheon Technologies.

Щодо ракет Harpoon, то існує обмежена доступність платформ для запуску ракет з берега. Це технічно складне рішення, оскільки це переважно ракети морського базування.

Як повідомляв УНІАН, в оперативній зоні Чорного моря наразі розташовані близько 20 кораблів ВМФ Росії, включно з підводними човнами.

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