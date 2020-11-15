Українські бійці були змушені дати адекватну відповідь на провокації.

Протягом минулої доби, 14 листопада, російські бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських військових не було.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, в районі населеного пункту Водяне в обідній час противник застосував автоматичний станковий гранатомет, а ввечері збройні провокації в районі продовжилися. На цій ділянці, одночасно з гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером з боку тимчасово окупованої Ужівки.

Українські бійці були змушені дати адекватну відповідь та відновити режим тиші.

Від початку поточної доби, 15 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили досягнуті мирні домовленості, здійснивши кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї в районі Мар’їнки. Серед військовослужбовців ОС втрат немає.

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Автор: Дмитро Захаров