Вчора стало відомо про загибель бійця 25-ї повітряно-десантної бригади.

За час повномасштабної війни в Україні загинули 23 грузинських добровольці.

Про це повідомляє видання "Новини Грузія".

Повідомляється, що останнім загиблим став 40-річний Гуга Гагнідзе. Чоловік служив у 25-й повітряно-десантній бригаді Збройних сил України.

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За даними видання, чоловік загинув під час контактного бою під Бахмутом.

Інформацію про його загибель поширили грузинські бійці в соціальних мережах.

Інтернаціональний легіон

​Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення РФ Володимир Зеленський закликав іноземних громадян долучитися до боротьби з російськими окупантами.

В Україні створили "Інтернаціональний легіон", до нього увійшли бійці з 52 країн світу.

Відомо, що всі іноземці та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних сил України є комбатантами та мають відповідні права.

У березні стало відомо, що в бою з російськими окупантами під Ірпенем загинули перші добровольці з Грузії - Давид Ратіан і Гіа Беріашвілі.

У серпні грузинський опозиційний телеканал "Мтаварі" заявив, що Міноборони Грузії могло надати Росії інформацію про колишніх військових, які воюють на боці України.

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