За час повномасштабної війни в Україні загинули 23 грузинських добровольці.
Про це повідомляє видання "Новини Грузія".
Повідомляється, що останнім загиблим став 40-річний Гуга Гагнідзе. Чоловік служив у 25-й повітряно-десантній бригаді Збройних сил України.
За даними видання, чоловік загинув під час контактного бою під Бахмутом.
Інформацію про його загибель поширили грузинські бійці в соціальних мережах.
Інтернаціональний легіон
Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення РФ Володимир Зеленський закликав іноземних громадян долучитися до боротьби з російськими окупантами.
В Україні створили "Інтернаціональний легіон", до нього увійшли бійці з 52 країн світу.
Відомо, що всі іноземці та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних сил України є комбатантами та мають відповідні права.
У березні стало відомо, що в бою з російськими окупантами під Ірпенем загинули перші добровольці з Грузії - Давид Ратіан і Гіа Беріашвілі.
У серпні грузинський опозиційний телеканал "Мтаварі" заявив, що Міноборони Грузії могло надати Росії інформацію про колишніх військових, які воюють на боці України.