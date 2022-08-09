У розслідуванні вказуються два випадки, коли росіяни заволоділи даними грузинських військових, які воюють наразі в Україні.

Грузинський опозиційний телеканал "Мтаварі" оприлюднив розслідування, в якому стверджує, що міністерство оборони Грузії могло надати Росії інформацію про колишніх військових, які зараз воюють в Україні проти російських окупантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сюжет "Мтаварі", особові справи грузинських військових потрапили до рук так званої "народної прокуратури ЛНР", яка публікувала їхні фото нібито з колишньої тренувальної бази українських військових під Лисичанськом.

Йдеться зокрема про грузинського офіцера Міхеїла Камхадзе, який служить у лавах Збройних сил України ще з 2017 року. Окупанти опублікували документи з повною інформацією про нього і членів його родини – включно з їхніми адресами й місцями роботи.

Камхадзе стверджує, що ніколи не був у Лисичанську, а папку з його особовою справою міг продати хтось з архівного департаменту міністерства оборони Грузії російським спецслужбам.

Ще одним громадянином Грузії, чию особову справу мають у своєму розпорядженні окупанти, є Надим Хмаладзе. Він стверджує, що її разом із даними про його сім’ю опублікували на одному з проросійських Telegram-каналів ще у березні, але він не знає, звідки ресурс взяв інформацію.

Після виходу розслідування "Мтаварі" грузинська опозиція одразу розкритикувала владу, звинувативши її у "зраді та колабораціонізмі", заявивши про російський вплив у міністерстві оборони Грузії.

Однак, до цього часу ні відомство, ні представники грузинської влади ці звинувачення не прокоментували.

Точно невідомо, скільки добровольців з Грузії воює в Україні проти Росії, але їхня кількість оцінюється сотнями. Зокрема, вони воюють у "Грузинському легіоні", батальйоні "Азов", Інтернаціональному легіоні.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що в Грузії не будуть влаштовувати для Росії "другий фронт".

Глава уряду наголосив, що війна з РФ у 2008 принесла країні "тисячу бід", а наслідки тих подій були руйнівними. Він пообіцяв своїм громадянам, що війни з Росією не буде, а влада робитиме все для дотримання миру.

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