Атаку здійснили оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотник систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

В ніч на вівторок, 14 січня, оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотник систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по інфраструктурі військового аеродрому "Енгельс-2".

Як повідомили у пресслужбі полку, на цьому аеродромі базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії. Крім того, в результаті ураження на території нафтобази "Кристалл" знову відбулось займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які Росія використовує для терору проти цивільного населення України.

"Кількаденна комплексна операція зі зменшення спроможностей стратегічної авіації ворога завершена. Робимо все можливе, щоб пожежні бригади Енгельса, які тільки-но загасили полум’я після попереднього удару, не лишились без роботи в умовах все більш тяжкої економічної ситуації на Росії", - зазначили у полку.

Нічна атака на Росію - останні новини

Як повідомляє УНІАН, вранці у Росії заявили про масовану дронову атаку на регіони, повідомляють про влучання в промпідприємство в Казані та завод в Енгельсі.

Дрони атакували Енгельс Саратовської області, повідомляється, що після нової атаки БПЛА в місті виникла сильна пожежа.

Вас також можуть зацікавити новини: