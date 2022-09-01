Вони вкладали гроші в "картинку", але недофінансували більш необхідні потреби армії.

Військовий експерт Олександр Мусієнко назвав причини, за якими російська армія виявилася набагато слабшою, ніж припускав весь світ.

Про це він розповів в ефірі телеканалу FREEDOM.

На його думку, крім корупції, російську армію послабило неправильне планування і недооцінка суперника.

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"Це завжди бажання дивитися зверхньо на своїх сусідів і недооцінювати. Це теж зіграло велику роль, адже планування і організація проведення будь-якої військової операції має надзвичайно важливе значення. І ми бачимо серію помилок, які допустило російське військове командування. Яке призвело до того, що у них немає якихось успіхів стретегічних у війні проти України. Вони несуть суттєві втрати, фактично були змушені відступати як з Київського, Чернігівського напрямків, так і з-під Харкова", - сказав Мусієнко.

Все це свідчить про те, що в російській армії є системні проблеми.

"Справа в тому, що номінально, якщо подивитися на папері, то армія дуже велика, дуже багато техніки і озброєнь. Але по факту, коли вони стикаються з тим, що необхідно зі складів знімати ті чи інші системи озброєння, виявляється, що дуже багато некомплекту. Або розкрадалося, або немає в наявності, або в непридатному стані і т.д", - зазначив експерт.

Ще однією проблемою він назвав неправильний розподіл фінансування.

"Система фінансування розподілялася таким чином, щоб підтримувати цей міф величі. Відповідно виділялися величезні гроші на різного роду ракетні програми, підтримки іміджу військ стратегічного призначення. Росії весь час було мало", - зазначив Мусієнко.

Також Російська Федерація велику кількість фінансів вкладала в свій флот.

"Але приклад крейсера "Москва" та інших кораблів продемонстрував, що вони дуже вразливі і до українських протикорабельних ракет, і до інших. Вони вкладали дуже великі гроші саме в те, щоб підтримувати міф величі, щоб загрожувати Америці, загрожувати іншому світу ядерним попелом і тим, про що говорила пропаганда. Але недофінансували більш необхідні потреби", - пояснив він.

Мусієнко зазначив, що армійські підрозділи механізованих частин і частина десанту виявилися непідготовленими до того, щоб виконувати успішні штурмові дії. І "картинка", яку показували під час військових навчань, не відповідає дійсності.

"Величезні структурні проблеми в командуванні, пов'язані з централізацією військ. І ми бачимо, що зараз в Росії весь час йде зміна структури командування", - додав він.

Раніше журналісти ідентифікували понад 900 військових з елітних підрозділів Російської Федерації, яких ліквідували в Україні.

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