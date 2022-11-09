Російські спецслужби і пропагандисти повідомили про черговий фейковий арешт.

ФСБ Росії повідомила, що заарештувала "полковника нелегальної розвідки Головного управління розвідки Міноборони України". Однак його заарештували ще в 2016 році. Відео затримання показали пропагандистські росЗМІ, і на ньому показана "візитка Яроша".

У ФСБ РФ написали: "Вступив у законну силу вирок Південного окружного військового суду щодо полковника нелегальної розвідки Головного управління розвідки Міноборони України Штиблікова Д. А., визнаного винним в скоєнні державної зради, з призначенням покарання у вигляді 19 років і 6 місяців позбавлення волі і відбуванням терміну в колонії суворого режиму за сукупністю з призначеним йому в 2017 році Севастопольським міським судом покарання у вигляді 5 років колонії суворого режиму за підготовку серії вибухів на об'єктах цивільної інфраструктури Криму і Чорноморського флоту".

У росЗМІ Штиблікова назвали "найбільш високопоставленим українським розвідником-нелегалом в Росії". Коли саме його затримали, ні в ФСБ, ні в кремлівських ЗМІ не повідомили. На відео з арештом демонструється, як підозрюваного" хапають на вулиці. Однак на кадрах відсутня прив'язка за часом.

Відео дня

При цьому в ролику показали якомога більше атрибутів, які доводять "провину" Штиблікова. Сюди відносяться "візитка Яроша", український паспорт, диплом про закінчення інституту розвідки Нацакадемії оборони України, прапор України, набори погонів полковника і підполковника.

У ФСБ стверджують, що "шпигун" нібито залишився в Криму після окупації півострова. Він отримав російське громадянство, влаштувався працівником персоналу в одну з військових частин Чорноморського флоту і збирав секретні дані про особовий склад РФ в Криму. Відомості, які нібито порушують державну таємницю, він передавав ГУР Міноборони України.

ФСБ відзвітувала, що "своєчасно" припинила "шпигунську діяльність офіцера нелегальної розвідки ГУР МОУ". За цим фактом порушили кримінальну справу за ст. 275 КК РФ "Держзрада".

Інформація про затримання Штиблікова

У РФ про затримання Штиблікова повідомляли в 2016 році. Однак тоді його не називали "полковником нелегальної розвідки".

У 2017-му Штиблікова засудили до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів у "справі про українських диверсантів".

Новий термін йому призначили незадовго до закінчення першого. Однак у ФСБ це видали за недавній арешт і "присвоїли" Штиблікову нову роль.

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