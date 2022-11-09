Він був другом і соратником Путіна за "пітерському періоду".

В РФ помер помер перший голова Держнаркоконтролю та близький соратник диктатора Володимира Путіна Віктор Черкесов. Йому було 72 роки.

Як пишуть російські ЗМІ, Черкесов помер у ніч на 9 листопада. Причини смерті невідомі.

Віктор Черкесов народився 13 липня 1950 року у Ленінграді. З 1975 року працював у органах державної безпеки. 1998 року став першим заступником голови ФСБ, яку тоді очолював Володимир Путін. У 2000 році Черкесов входив до передвиборчого штабу Путіна, а після його обрання став його уповноваженим представником у Північно-Західному федеральному окрузі.

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У 2003 році Путін призначив Черкесова першим директором Федеральної служби РФ з контролю за обігом наркотиків ( ФСКН ), цю посаду він обіймав до 2008 року. Потім Черкесов два роки керував Федеральним агентством з постачання озброєння, військової, спеціальної техніки та матеріальних засобів, а з 2011 по 2016 рік був депутатом Держдуми.

Загадкові смерті в РФ

В РФ останнім часом все частіше трапляються дивні смерті, зокрема й серед пропагандистів. Нещодавно у Москві раптово помер ще один кремлівський пропагандист Дмитро Литовкін. На момент смерті йому було 50 років.

Перед цим раптово помер колишній директор Служби зовнішньої розвідки РФ В'ячеслав Трубніков. На момент смерті йому було 77 років.

Згодом у віці 68 років помер головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін. Деталей смерті пропагандиста не повідомляють.

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