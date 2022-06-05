Для "правильного зомбування" спецслужбами було створено план.

У РФ визнають, що їхній план зомбування мешканців окупованих територій України не спрацював.

Як сповіщає Центр протидії дезінформації при РНБО, ФСБ РФ у своїх документах визнає, що роспропаганда недостатньо впливає на населення, і Росія програє інформаційну війну.

"Для "правильного зомбування" спецслужбами було навіть створено план дій для пропаганди на окупованих територіях, який врешті зазнав поразки", - акцентують експерти.

Зокрема, роспропаганда була націлена на використання образу солдат, які несуть людям мир (у вигляді нових підручників в школи, медичного обладнання тощо), та людей, які за специфікою своєї діяльності контактують з великою кількістю людей (викладачі, водії таксі, працівниками сфери обслуговування тощо).

Також поширювали відео спільних дій російських і "правильних" українських солдат проти українських "нацистів і бандерівців".

Були й численні звернення українських і російських ветеранів з проханням зупинити нацизм в Україні і не допустити його в Росії та у світі.

Як писав УНІАН, напередодні окупанти обстріляли середмістя Донецька для створення вигідної російським пропагандистам "картинки" у ЗМІ.

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