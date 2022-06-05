Дії пропагандистів мають на меті залякування жителів окупованих територій та виправдання "спецоперації".

У суботу, 4 червня, тимчасово окупований Донецьк обстріляли з артилерії.

Як зазначає Центр протидії дезінформації при РНБО, окупанти обстріляли середмістя Донецька для створення вигідної російським пропагандистам "картинки" у ЗМІ.

"Ввечері пропагандистські ЗМІ повідомили, що "у Донецьку пролунала серія вибухів … ЗСУ випустили 40 снарядів із "Граду", удар припав по центру міста". Однак такі заяви російських ЗМІ розбиваються об повідомлення очевидців з окупованого Донецька", - йдеться в повідомленні.

У місцевих чатах мешканці сповіщають, що атакували з окупованої території ("в Калинінському приліт, з Макіївки виліт", "вильоти були з Макіївки Східний Батман 8 штук", "стріляють з Куйбишевського району, пролітає над Ворошилівським і падає в Калинінському", "люди потроху починають розуміти, що відбувається і потрібно їх знову переконати, що Україна погана").

"Загалом, дії пропагандистів мають на меті залякування жителів окупованих територій та виправдання "спецоперації", і ще раз підкреслюють цинічність загарбників, що готові обстрілювати цивільне населення заради чергового новинного заголовку", - наголошують експерти.

Раніше на території колишнього коксохімічного заводу в окупованому Донецьку сталась пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: