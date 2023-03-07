Інцидент з розстрілом українського військового викликав "нездоровий" ажіотаж в українських соціальних мережах та ЗМІ.

Міністерство оборони України закликало суспільство виявити співчуття та тактовність з приводу загибелі бійця ЗСУ, який став жертвою жорстокого розстрілу російських військових, адже його рідним наразі дуже боляче.

Після появи жорстокого ролика про смерть Героя України в соціальних мережах та ЗМІ розпочалася "нездорова" активність: українці спамлять повідомленнями про можливу особу героя, та ведуть власні розслідування цієї події.

Оголошення на цей рахунок зробила заступниця главі Міноборони Ганна Маляр:

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"Соцмережі і тактовність - несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада(командир) офіційно підтвердить особу загиблого", - написала вона в Facebook.

Вбивство бійця ЗСУ викликало бурхливу реакцію в Україні

Нагадаємо, що 6 березня в Telegram-каналах українці почали поширювати ролик про черговий воєнний злочин з боку росіян: в кадрі окупанти стратили українця, який сказав фразу "Слава Україні" - вони його розстріляли.

Дії росіян викликали обурення серед громадян та влади. Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що вже направив ролик міжнародним партнерам України, як доказ чергового прояву звірств росіян.

Також на підтримку військового у суспільстві розпочався марафон в соціальних мережах з тегами "Слава Україні" та "Героям Слава". Його головна ціль - звернути увагу світу на події, що відбуваються в Україні.

Вже сьогодні продюсерка ВВС Софія Кочмар-Тимошенко повідомила в соціальній мережі, що вийшла на особистий контакт з рідними загиблого українця. Сім'я впізнала свою рідну людину за очима та голосом.

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