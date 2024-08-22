Упродовж доби на фронті між нашими воїнами та росіянами зафіксували понад 130 бойових зіткнень.

Триває повномасштабна війна в Україні, і на Покровському напрямку минулої доби українські захисники відбивали 53 штурмові та наступальні дії агресора.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загалом протягом минулої доби було зафіксовано 134 бойові зіткнення. "За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 99 авіаударів, зокрема, скинув 122 КАБи. Крім цього, здійснив 4498 обстрілів, з них 145 - із реактивних систем залпового вогню", - зауважили у Генштабі.

Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, уразили два пункти управління, три артилерійські засоби, понтонну переправу, три засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

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У Генштабі також повідомили, що на Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак, а на Лиманському ворог атакував 19 разів. На Сіверському напрямку українські захисники відбили одну штурмову дію російських загарбників поблизу Спірного.

Крім того, на Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтеченого. Ситуація контрольована. "На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 13 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного", - йдеться у повідомленні.

Водночас на Покровському напрямку наші захисники відбивали 53 штурмові та наступальні дії агресора у бік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Новогродівка, Михайлівка та Птиче. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки та Михайлівки.

Також на Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 16 атак в напрямку Георгіївки, Костянтинівки та Побєди. "Двічі окупаційні підрозділи намагались просунутись в напрямку Водяного на Времівському напрямку", - зауважили у Генштабі.

Зазначається, що на Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог дещо знизив активність, наступальних дій за останню добу не проводив, утім, не припиняє знищувати усіма доступними способами цивільну інфраструктуру.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, раніше Генштаб поінформував, що ще понад тисяча російських окупантів поповнили списки "втрат" ворожого війська на своїй загарбницькій війні проти України. Тепер загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 604 тис. 140 осіб.

У переліку втрат у ворожій техніці, зокрема, 8 тис. 529 одиниць танків, 16 тис. 567 бойових броньованих машин та 17 тис. 262 артилерійські системи.

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