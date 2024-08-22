Чергова партія 'відмінусованих' окупантів: Генштаб повідомив про нові втрати ворога

Серед втрат росіян у техніці, зокрема 46 артсистем.

Ще понад тисяча російських окупантів поповнили списки "втрат" ворожого війська на своїй загарбницькій війні проти України.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 604 тис. 140 (+1130 за добу) осіб.

У переліку втрат у ворожій техніці, зокрема 8 тис. 529 (+7) одиниць танків, 16 тис. 567 (+25) бойових броньованих машин, 17 тис. 262 (+46) артилерійські системи та 1 тис. 166 реактивних систем залпового вогню.

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Також йдеться про 931 (+3) засіб протиповітряної оборони, 367 літаків, 328 гелікоптерів, 13 тис. 998 (+96) безпілотників оперативно-тактичного рівня та 2 тис. 443 (+1) крилаті ракети.

Крім того, це 28 кораблів/катерів, підводний човен, 23 тис. 280 (+59) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 2 тис. 904 (+17) одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що дані уточнюються.

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Як повідомляв УНІАН, ЗСУ провели успішну операцію проти окупантів на Кінбурнській косі у Чорному морі. Зокрема, вони завдали нищівного удару по складу боєприпасів та пального, об'єкт був знищений.

Операція була проведена підрозділом Військово-морських сил ЗСУ, було оприлюднене відео знищення ворожого складу на косі.

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