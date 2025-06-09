Підтверджено ураження щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження військового об'єкта у російському місті Чебоксари, зазначаючи, що на потужностях підприємства виробляли антени для "шахедів". Про це повідомляється в Telegram-каналі Генштабу.

"В рамках зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу, у ніч на 9 червня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили потужності АТ "ВНИИР-Прогресс" ТОВ "АБС Електро", що у місті Чєбоксари на території Чуваської республіки, РФ. Це об'єкт воєнно-промислового комплексу РФ, виробник навігаційного обладнання", - мовиться у повідомленні.

Як уточнюють у Генштабі, це підприємство ВПК забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу "шахед", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.

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"Підтверджено ураження об’єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу. Результати ураження уточнюються", - зазначено у повідомленні.

Генштаб також поінформував, що росіянам довелося застосовувати обмеження на роботу аеропортів (план "Ковер") у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.

"Удари по об’єктах, які забезпечують збройну агресію Російської Федерації, триватимуть до повного її припинення проти України", - наголосили в Генштабі.

Атака на завод "Прогрес"

Як повідомляв УНІАН, зранку стало відомо, що у російських Чебоксарах два БПЛА влучили у завод, на якому випускають антени для ракет і дронів. Про це інформувала тамтешня місцева влада. За словами керівника українського Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, якщо виведення з ладу підприємства буде серйозним ударом по електронній "броні" російської армії. Як підкреслив Андрющенко, йдеться про можливе виключення цілого сегменту захисту російських військових дронів.

Також керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко назвав це підприємство "дуже жирною ціллю" та зауважив, що завод "Прогрес" задіяний в циклі ракетобудування, включно з "Іскандерами". Зокрема саме там виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки - від самохідних гаубиць до ракетних комплексів "Іскандер". Без цих вузлів ракети не зможуть вийти на ціль.

Він зазначив, що продукція підприємства використовується в оперативно-тактичних ракетах "Іскандер-М", крилатих ракетах типу "Калібр", Х-101, Х-69, плануючих авіабомбах (УМПК), безпілотниках "Орлан-10", Lancet, у нових шахедах.

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