Якщо втрати виробництва підтвердяться - це серйозний удар по електронній "броні" російської армії.

У Чебоксарах Чувашської республіки РФ прилетіло по заводу "ВНІІР-Прогрес". Місцева влада вже підтвердила влучання по підприємству, яке негайно зупинило роботу.

"Два БПЛА впали на території АТ "ВНДІР", через що прийнято рішення про призупинення виробництва", - повідомив глава регіону Олег Ніколаєв.

За повідомленням талеграм-каналу ASTRA, на цьому заводі випускають ключовий елемент російського захисту від українських систем радіоелектронної боротьби - антени "Комета" для крилатих, балістичних ракет, а також для ударних БпЛА.

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Як зазначив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, "ВНІІР-Прогрес" входить до холдингу "АБС Електро" та роками виробляв апаратуру подвійного призначення: від електронних модулів до повноцінних РЕБ-захисних систем. Він додав, що у 2022 році саме цей завод було ідентифіковано як виробник "Комети" після розбирання трофейного БПЛА.

Після сьогоднішньої атаки завод припинив роботу.

"Якщо втрати виробництва підтвердяться - це серйозний удар по електронній "броні" російської армії. Бо без "Комети" їхні пташки знову почнуть падати - під акомпанемент українських перешкод", - підкреслив Андрющенко.

Він додав, що удар по "ВНІІР-Прогрес" - це не просто влучання, а виключення цілого сегменту захисту російських військових дронів.

Також вночі та зранку в РФ дрони атакували об'єкти в Нижегородській, Тамбовській та Воронезькій областях.

Що таке "Комета-М"

Система "Комета-М"- це приймач супутникового сигналу з технологією CRPA (фазована антенна решітка), здатною відсікати РЕБ-сигнали знизу і з боків, підсилюючи "чистий" сигнал від супутників. Цією антеною обладнані "Орлани", "шахеди" та плануючі бомби ФАБ з УМПК.

Удари України по РФ

6 червня на нафтобазі біля аеродрому Енгельс після удару дронів масштабна пожежа. Цю базу кілька місяців тому вже атакували українські безпілотники. Тоді вона палала кілька днів.

А вчора стало відомо, що пожежу на цьому об'єкті до сих пір не можуть погасити.

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