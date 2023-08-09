Українські воїни, зокрема, уразили багато ворожого озброєння, зазначив Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога на 9 серпня 2023 відчутно зросли - українська авіація упродовж доби завдала 10 ударів по районах зосередження військової техніки, озброєння й особового складу РФ, один по - логістичному хабу супротивника, а ще один - по зенітно-ракетному комплексу.

За цей же час ракетники та артилеристи, зокрема, уразили станцію радіоелектронної боротьби супротивника та ще один важливий об’єкт окупантів, повідомив у середу ввечері Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки...", - зазначили у Генштабі.

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Вранці 9 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти намагалися атакувати наших захисників та захисниць на Донбасі, але не мали успіхів.

Крім того, повідомлялося, що українські воїни продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському, Бахмутському й Бердянському напрямках. РФ на нашій землі вже зазнала величезних втрат. Загальні втрати Росії в Україні на 9 серпня становлять приблизно 251 тис. 620 супротивників. Крім того, ворог втратив багато техніки, зокрема, 4 262 танки.

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