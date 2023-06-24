Гіркін стверджує, що загалом, тепер не було ніякого "заколоту".

Терорист Гіркін-Стрєлков заявив, що переворот в Росії успішно стався.

"Навіть якщо допустити, що "Все, розходимося" - то залишається констатувати, що переворот успішно стався. Від влади насильницьким шляхом відсторонено другу (за фактом) людину в державі", - написав він.

Гіркін стверджує, що загалом, тепер не було ніякого "заколоту".

Відео дня

"Був здійснений державний переворот. Завершився він, чи ні - незабаром (може бути навіть завтра) дізнаємося", - додав терорист.

Ситуація в РФ - деталі

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що найманці "згідно з планом" розгортають колони і повертаються в польові табори. За його словами, до Москви вони не дійшли 200 км.

Терорист Гіркін-Стрєлков виявився незадоволеним рішенням Пригожина розгорнути коллони ПВК "Вагнер" на шляху на Москву.

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував рішення ватажка ПВК "Вагнер" припинити хід колони його бійців на Москву і вийти з Ростова. Він назвав вибір Пригожина феноменальним.

Вас також можуть зацикавити новини: