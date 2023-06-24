Терорист припустив, що Пригожину пояснили, що "прямо зараз в мокре місце особисто його розітруть".

Терорист Гіркін-Стрєлков виявився незадоволеним рішенням Пригожина розгорнути коллони ПВК "Вагнер" на шляху до Москви.

"Не вірю ні в які "домовленості". Сподіваюся помилитися. Як єдиний варіант - Пригожину пояснили, що прямо ось прямо зараз в мокре місце особисто його розітруть. І то не факт", - написав він.

Стрєлков зазначив, що було шість збитих бойових вертольотів (у тому числі два найцінніших вертольоти РЕБ, взагалі не озброєних) і один літак РеР (з екіпажем).

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"За це "амністія", так... Сподіваюся - хоча б на цьому прикладі наша армія (і конкретно Повітряно-космічні сили) назавжди запам'ятають "творця Маршу справедливості". Але, думаю, нічого ще не скінчилося", - додав він.

Заява Пригожина - деталі

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пообіцяв в ході переговорів з білоруським диктатором Олександром Лукашенком зупинити просування колон своєї "приватної армії" в бік Москви, повідомляє прес-служба Лукашенка. Незабаром це підтвердив і сам Пригожин.

Раніше терорист Гіркін заявив, що обрана Пригожиним стратегія швидкого ривка на Москву, хоча і гранично ризикована, але вражає сміливістю і має шанси на успіх.

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