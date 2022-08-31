Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про приліт в Київському районі, в центрі міста.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Приліт в Київському районі, в центрі міста. Пряме попадання в житловий будинок. Пожежа. Є інформація про постраждалих", - повідомив мер.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомляє про двох постраждалих.
"Попередньо дві людини постраждали внаслідок обстрілу Київського району Харкова", - написав він у Telegram.
Нагадаємо, що 30 серпня російські війська вже атакували Київський район Харкова, обійшлося без постраждалих.
В Національної поліції попередньо встановили, що ворог стріляв з реактивних систем залпового вогню "Град".
"30 серпня окупанти потрапили в житловий будинок на Північній Салтівці. В результаті артилерійського обстрілу пошкоджена квартира на п'ятому поверсі. Зруйновані стіни і вікна. Також пошкоджено дах будинку", - йдеться в повідомленні.
Крім того, неподалік від місцевої школи виявили воронку. З місця події поліцейські вилучили уламки снаряда "Град".
Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов заявив, що окупанти перейшли до нової тактики на цьому напрямку.