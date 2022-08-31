Це сталося в центрі міста.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про приліт в Київському районі, в центрі міста.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Приліт в Київському районі, в центрі міста. Пряме попадання в житловий будинок. Пожежа. Є інформація про постраждалих", - повідомив мер.

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Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомляє про двох постраждалих.

"Попередньо дві людини постраждали внаслідок обстрілу Київського району Харкова", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, що 30 серпня російські війська вже атакували Київський район Харкова, обійшлося без постраждалих.

В Національної поліції попередньо встановили, що ворог стріляв з реактивних систем залпового вогню "Град".

"30 серпня окупанти потрапили в житловий будинок на Північній Салтівці. В результаті артилерійського обстрілу пошкоджена квартира на п'ятому поверсі. Зруйновані стіни і вікна. Також пошкоджено дах будинку", - йдеться в повідомленні.

Крім того, неподалік від місцевої школи виявили воронку. З місця події поліцейські вилучили уламки снаряда "Град".

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов заявив, що окупанти перейшли до нової тактики на цьому напрямку.

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