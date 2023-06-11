Росіянам треба було показати хоч якісь відносні успіхи на фоні втрат на Донбасі.

Причиною інтенсивних російських обстрілів Києва у травні за допомогою ракет та дронів-камікадзе є необхідність показати населенню РФ хоч якісь успіхи на фоні невдалого зимового наступу на Донбасі.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, зазначивши при цьому, що окупантам треба щось продемонструвати власному населенню, їм потрібно, щоб в Києві "щось горіло, щось палало".

"Травень взагалі сакральний місяць для них, "побєдобесний". По-перше, пропагандистська мета тут теж надзвичайно важлива, бо їм потрібно щось показати. Вони не досягли бажаного ефекту на Східному напрямку. Бахмут їм вдалося знищити, але не взяти. Вони зазнали фактично нищівних втрат в техніці і в живій силі, були відбиті фактично відбиті. Наступальні дії ворога закінчились, вони перейшли до активних оборонних дій. Таким чином, їм треба щось продемонструвати власному населенню, їм потрібно, щоб в Києві щось горіло, щось палало", - сказав він.

Також завдяки обстрілам столиці окупанти хотіли показати перевагу своєї зброї над західною, зокрема, американською.

"Особливо їх цікавить Patriot, який прийшов в Україну, який показав свою ефективність, який вже збив сім "Кинджалів" – 4 травня перший, а потім ще шість 16 травня. І от їм треба показати перемогу російської зброї над американською. Їх цікавлять засоби ППО іноземного виробництва зокрема. І, безумовно, ту пропагандистську мету, про яку я сказав, треба показати їм власному населенню", - сказав Ігнат.

Він нагадав, що Київ росіяни атакують з перших днів повномасштабного вторгнення, проте зараз вони не можуть діставати до столиці тими засобами, якими б’ють по прифронтовій зоні, зокрема, ракетами С-300 та керованими авіабомбами.

"Ракетні обстріли Києва, в принципі, ніколи не припинялись. Це – столиця, це – серце України. Саме тут багато об'єктів, які цікавлять ворога – стратегічних державних об'єктів. Тут знаходяться органи державної влади, різні державні інституції, банківська система, тут є чимало важливих об’єктів, зокрема, гідротехнічні споруди", - сказав він.

Атаки на Київ

15 березня У Києві російський снаряд влучив у багатоповерхівку. Унаслідок ранкових обстрілів Києва загинули двоє людей.

Вибухова хвиля пошкодила фасад станції метро "Лук'янівська".

У травні 2023 року російські військові атакували Київ 17 разів, майже кожного другого дня, а іноді двічі за добу.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, у травні виключно над столицею було знищено 7 аеробалістичних ракет "Кинджал", 13 балістичних ракет "Іскандер", 65 крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр", а також 169 іранських дронів-камікадзе Shahed.

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