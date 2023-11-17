Він зауважує, що очікувати провокацій та атак на критичну інфраструктуру потрібно, як і готуватися до цього.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, говорячи про накопичені російськими окупантами 800 ракет, зауважує, що торік за опалювальний сезон ворог випустив понад тисячу лише крилатих ракет.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо накопичення загарбниками близько 800 ракет.

Ігнат зауважив, що 2,5-3 місяці тому ще йшлося про 600 ракет. Він додав, що йдеться про "Кинджали", "Іскандери" двох типів, ракети Х-101/Х-555 та "Калібр". "Ще є ракети "Онікс", С-300, Х-35, Х-59, Х-31 і Х-22", - сказав речник.

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За його словами, очікувати певних ризиків потрібно. "Можливо, у ворога є варіанти щодо повторення тих сценаріїв, які були… Минулого року за шість місяців опалювального сезону – з вересня по березень – ворог застосував понад тисячу крилатих ракет і понад тисячу дронів-камікадзе. Плюс, у них залишалися ракети", - зауважив Ігнат.

Він підкреслив, що говорить про понад тисячу лише крилатих ракет, а є ще балістичні. "Зараз же такої кількості у них, зрозуміло що, немає крилатих. Але очікувати провокацій, очікувати атак і на критичну інфраструктуру, звичайно що, потрібно", - сказав речник і додав, що готуватися до цього мають і Сили оборони, і енергетики, всі українці загалом.

Скільки ракет у Росії

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що російські загарбники зосередили понад 800 ракет в окупованому Криму для здійснення енергетичного терору цієї зими.

За її словами, на Кримському півострові у ворога розгорнуто потужний хаб військового ресурсу. Зокрема ракети типу "Калібр" зосереджено там, ракети типу "Онікс" також запускаються з Кримського півострову.

Речниця також зауважила, що ракети повітряного базування розосереджені у місцях, де можна їх завантажувати у літаки.

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